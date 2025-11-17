Графік відключення світла в Житомирській області на 18 листопада включає весь перелік адрес і допоможе мінімізувати незручності для мешканців та підприємств.

Графік відключення світла в Житомирській області на 18 листопада буде введено для жителів кількох населених пунктів, передає Politeka.

Житомиробленерго повідомляє про планові відключення електроенергії 18 листопада у кількох населених пунктах області. Роботи триватимуть з 09:00 до 17:00 через заміну проводів, планові ремонти та розчистку траси.

Нижче наведено детальний перелік адрес:

Андрушівка

Вулиця Берегова: 48, 50, 52, 54, 60, 64, 66, 68

Соборності: 15а, 22, 31, 46а, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70в, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 90

Павелки

Вулиця Набережна

Центральна: 17, 19, 1а, 27, 28, 33, 35, 37, 41, 41а, 45а

Центральна: 22, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 43, 44, 45

Березнева: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Заозерна: 2, 3, 4, 5, 6

Набережна: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Провулок Луговий: 1, 2, 3, 4, 5, 7

Червоне

Вулиця Кооперативна: 12, 14, 20, 22, 24, 8

Миру: 6, 12, 14, 26, 32, 36, 38, 40, 42

Озерна: 1

Бердичівська: 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 6,1, 7, 8, 12, 14, 14а, 20, 22, 24, 26, 28

Провулок Бердичівський: 2, 5, 7, 8\2

Провулок Кооперативний

Іванків

Вулиця Озерська: 1, 3, 3-А, 3-Б, 10, 11, 13, 14, 16, 1а, 2, 20, 25, 28, 29, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 38

Вулиця Прибережна: 40, 42

Провулок Житомирський: 14, 16, 17, 18

Енергетики наголошують, що всі відключення планові, узгоджені заздалегідь та спрямовані на забезпечення безпечного та стабільного електропостачання. Жителям радять враховувати графік при плануванні справ.

