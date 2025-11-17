График отключения света в Житомирской области на 18 ноября включает в себя весь перечень адресов и поможет минимизировать неудобства для жителей и предприятий.

График отключения света в Житомирской области на 18 ноября будет введен жителям нескольких населенных пунктов, передает Politeka.

Житомироблэнерго сообщает о плановых отключениях электроэнергии 18 ноября в нескольких населенных пунктах области. Работы будут продолжаться с 09:00 до 17:00 из-за замены проводов, плановых ремонтов и расчистки трассы.

Ниже приведен подробный список адресов:

Андрушевка

Улица Береговая: 48, 50, 52, 54, 60, 64, 66, 68

Соборности: 15а, 22, 31, 46а, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70в, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 90

Павелки

Улица Набережная

Центральная: 17, 19, 1а, 27, 28, 33, 35, 37, 41, 41а, 45а

Центральная: 22, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 43, 44, 45

Мартовская: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Заозерная: 2, 3, 4, 5, 6

Набережная: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Переулок Луговой: 1, 2, 3, 4, 5, 7

Красное

Улица Кооперативная: 12, 14, 20, 22, 24, 8

Миру: 6, 12, 14, 26, 32, 36, 38, 40, 42

Озерная: 1

Бердичевская: 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 6,1, 7, 8, 12, 14, 14а, 20, 22, 24, 26, 28

Переулок Бердичевский: 2, 5, 7, 8\2

Переулок Кооперативный

Иванков

Улица Озерская: 1, 3, 3-А, 3-Б, 10, 11, 13, 14, 16, 1а, 2, 20, 25, 28, 29, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 38

Улица Прибрежная: 40, 42

Переулок Житомирский: 14, 16, 17, 18

Энергетики отмечают, что все отключения плановые, согласованные заранее и направленные на обеспечение безопасного и стабильного электроснабжения. Жителям советуют учитывать график планирования дел.

График отключения света в Житомирской области на 18 ноября включает в себя весь перечень адресов и поможет минимизировать неудобства для жителей и предприятий.

