Прогноз погоди на 10 днів у Харкові свідчить про різкі коливання температури та помірну вітрову активність, повідомляє Politeka.

Таку інформацію українцям надають на сайті Метеофор.

Прогноз погоди на 10 днів у Харкові демонструє контрастні зміни між денними та нічними показниками.

З середи, 18 листопада, повітря прогріється до +3°C, при цьому південно-західні повітряні потоки подекуди досягатимуть 12 м/с. Опадів очікується близько 3,3 мм. У четвер температурні показники зростуть до +15°C, вітер змінить напрямок на північний-східний із поривами до 6 м/с, а опади становитимуть 2,6 мм.

П’ятниця та субота принесуть прохолодну погоду. Денні температури триматимуться на рівні +5°C та +1°C, а повітряний потік залишатиметься південного напрямку з помірними поривами. Опади будуть мінімальними, до 0,4 мм.

На вихідних, 22–23 листопада, очікується стабільна прохолода та переважно суха погода. Пориви не перевищуватимуть 6 м/с, а денна температурні показники коливатимуться між +5°C та +1°C.

На початку наступного тижня температура почне підвищуватися. У понеділок прогнозують до +12°C, з вітром зі сходу та значними опадами — до 7,5 мм. У вівторок та середу повітря прогріється до +14°C–+11°C, опадів буде небагато, вітер південно-східний, пориви до 8 м/с.

У четвер і п’ятницю, 26–27 листопада, температура триматиметься на рівні +5°C–+6°C. Опади незначні, вітер слабкий, до 5 м/с, що дозволить мешканцям планувати активний відпочинок на свіжому повітрі.

Прогноз погоди на найближчі 10 днів у Харкові вказує на мінливі, але контрольовані умови, з можливістю короткочасних опадів та помірних вітрів.

