Прогноз погоды на ближайшие 10 дней в Харькове указывает на меняющиеся, но контролируемые условия.

Прогноз погоды на 10 дней в Харькове свидетельствует о резких колебаниях температуры и умеренной ветровой активности, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам предоставляют на сайте Метеофор.

Прогноз погоды на 10 дней в Харькове показывает контрастные изменения между дневными и ночными показателями.

Со среды, 18 ноября, воздух прогреется до +3°C, при этом юго-западные воздушные потоки иногда будут достигать 12 м/с. Осадков ожидается около 3,3 мм. В четверг температурные показатели возрастут до +15°C, ветер сменит направление на северо-восточное с порывами до 6 м/с, а осадки составят 2,6 мм.

Пятница и суббота принесут прохладную погоду. Дневные температуры будут держаться на уровне +5°C и +1°C, а воздушный поток будет оставаться южным направлением с умеренными порывами. Осадки будут минимальными до 0,4 мм.

В выходные, 22–23 ноября, ожидается стабильная прохлада и преимущественно сухая погода. Порывы не превышают 6 м/с, а дневные температурные показатели будут колебаться между +5°C и +1°C.

В начале следующей недели температура начнет повышаться. В понедельник прогнозируется до +12°C, с ветром с востока и значительными осадками — до 7,5 мм. Во вторник и среду воздух прогреется до +14°C–+11°C, осадков будет немного, ветер юго-восточный, порывы до 8 м/с.

В четверг и пятницу, 26–27 ноября, температура будет держаться на уровне +5°C–+6°C. Осадки незначительные, ветер слабый, до 5 м/с, что позволит жителям планировать активный отдых на открытом воздухе.

Прогноз погоды на ближайшие 10 дней в Харькове показывает минливию, но контролируется умов, с возможностью короткочасовых опадений и последних витрин.

