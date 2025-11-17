У Києві через ремонти ввели низку обмежень руху транспорту, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі міської державної адміністрації із посиланням на КК "Київавтодор", комунальники працюють на двох вулицях у Святошинському районі, тож водіям варто заздалегідь планувати свої маршрути.

Обмеження руху транспорту в Києві ввели на період з 15 до 22 листопада на вулицях Верховинній та Михайла Котельникова. Дорожники оновлюють асфальт від Кільцевої дороги до Федора Кричевського та від Івана Крамського до Анатолія Петрицького.

Часткові перекриття створюють додаткові затори, тому водіям радять враховувати час у дорозі та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Тривалі обмеження руху в Києві також діють на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною через капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро Осокорки. Роботи розраховані орієнтовно до серпня 2026 року.

До 20 грудня ускладнення стосуються також трамвайного шляхопроводу на перетині проспекту Романа Шухевича та Кибальчича і Миколи Закревського. Там комунальники проводять протиаварійні заходи та відновлюють несні конструкції шляхопроводу, частково обмежуючи прохід пішоходів.

Окрім цього, на перехресті Володимирської та Богдана Хмельницького ремонти триватимуть до 8 грудня. Дорожники ліквідовують просадки дорожнього покриття. Водії мають бути готові до локальних заторів та змін у курсуванні транспорту.

Південний міст через Дніпро ремонтуватимуть до 1 грудня, незручності торкнулися першої смуги та частини другої смуги з лівого на правий берег.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: які саме товари стали дорожче.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: як знайти прихисток через офіційні сервіси.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: щомісяця виплачуватимуть майже 1000 грн, як оформити.