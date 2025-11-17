В Киеве из-за ремонтов был введен ряд ограничений движения транспорта, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе городской государственной администрации со ссылкой на УК "Киевавтодор", коммунальщики работают на двух улицах в Святошинском районе, поэтому водителям следует заранее планировать свои маршруты.

Ограничение движения транспорта в Киеве было введено на период с 15 по 22 ноября на улицах Верховинной и Михаила Котельникова. Дорожники обновляют асфальт от Кольцевой дороги до Федора Кричевского и от Ивана Крамского до Анатолия Петрицкого.

Частичные перекрытия создают дополнительные пробки, поэтому водителям советуют учитывать время в пути и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Длительные ограничения движения в Киеве также действуют на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной из-за капитального ремонта путепровода возле станции метро Осокорки. Работы рассчитаны ориентировочно до августа 2026 года.

До 20 декабря осложнения относятся также к трамвайному путепроводу на пересечении проспекта Романа Шухевича и Кибальчича и Николая Закревского. Там коммунальщики проводят противоаварийные мероприятия и восстанавливают несущие конструкции путепровода, частично ущемляя проход пешеходов.

Кроме того, на перекрестке Владимирской и Богдана Хмельницкого ремонты будут продолжаться до 8 декабря. Дорожники устраняют просадки дорожного покрытия. Водители должны быть готовы к локальным пробкам и изменениям в курсировании транспорта.

Южный мост через Днепр будут ремонтировать до 1 декабря, неудобства коснулись первой полосы и части второй полосы с левого на правый берег.

