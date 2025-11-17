Оновлений графік відключення світла у Вінниці на 18 листопада радять врахувати при плануванні денних справ.

Графік відключення світла у Вінниці на 18 листопада оприлюднили місцеві енергетики, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Вінницяобленерго.

Планові роботи почнуться о 09:00 і торкнуться кількох вулиць у різних районах міста. Закінчаться вони о 16:00.

Без електропостачання залишаться будинки на Генерала Григоренка, Дмитра Білоконя, Левка Лук’яненка, Марцелія Високінського, Степана Тимошенка та провулку Генерала Григоренка. Перелік включає як окремі номери, так і цілі ділянки, де проводитимуть ремонт обладнання.

На вулиці Генерала Григоренка відключать будинки №1–19, 21–37, 39–40, 47–49, 51, 53, 57, 59, 61, 65. На Дмитра Білоконя роботи охоплять №14, 16–22, 26, 30А, 17А, 24, 28, 32, а на Левка Лук’яненка — №9А, 22, 25, 27, 29, 34–36, 39, 41, 44–47, 49, 53, 61.

Оновлений графік відключення світла у Вінниці на 18 листопада радять врахувати при плануванні денних справ. Мешканцям варто заздалегідь зарядити телефони та інші пристрої, підготувати ліхтарики, обмежити відкриття холодильника і перевірити батарейки в сигналізаціях. Це допоможе комфортніше пережити тимчасові роботи на мережах.

Також місцевим жителям варто заздалегідь запастися водою та продуктами, які не потребують охолодження. Корисно підготувати альтернативні джерела освітлення — свічки, ліхтарики на батарейках або акумуляторах. Якщо у будинку є люди похилого віку або маленькі діти, варто подбати про їхній комфорт і безпечне перебування під час відключення. Також бажано повідомити сусідів чи родичів про планові роботи, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

