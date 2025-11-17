Обновленный график отключения света в Виннице советуют учесть на 18 ноября при планировании дневных дел.

График отключения света в Виннице на 18 ноября обнародовал местные энергетики, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Винницаоблэнерго .

Плановые работы начнутся в 09:00 и коснутся нескольких улиц в разных районах города. Закончатся они в 16:00.

Без электроснабжения останутся дома на Генерала Григоренко, Дмитрия Белоконя, Левко Лукьяненко, Марцелия Высокинского, Степана Тимошенко и переулке Генерала Григоренко. Список включает как отдельные номера, так и целые участки, где будут производить ремонт оборудования.

На улице Генерала Григоренко отключат дома №1–19, 21–37, 39–40, 47–49, 51, 53, 57, 59, 61, 65. На Дмитрия Белоконя работы охватят №14, 16–22, 26, 30А, 2 Лукьяненко - №9А, 22, 25, 27, 29, 34-36, 39, 41, 44-47, 49, 53, 61.

Обновленный график отключения света в Виннице советуют учесть на 18 ноября при планировании дневных дел. Жителям следует заранее зарядить телефоны и другие устройства, подготовить фонарики, ограничить открытие холодильника и проверить батарейки в сигнализациях. Это поможет более комфортно пережить временные работы на сетях.

Также местным жителям следует заранее запастись водой и продуктами, не требующими охлаждения. Полезно подготовить альтернативные источники освещения – свечи, фонарики на батарейках или аккумуляторах. Если в доме есть старики или маленькие дети, стоит позаботиться об их комфорте и безопасном пребывании во время отключения. Также желательно сообщить соседям или родственникам о плановых работах во избежание неприятных сюрпризов.

