График отключения газа с 18 по 20 ноября в Ровенской области создаст определенные неудобства для отдельных местных жителей.

График отключения газа с 18 по 20 ноября в Ровенской области предусматривает плановые ремонтные работы на газораспределительных сетях, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 18 по 20 ноября в Ровенской области будет касаться двух населенных пунктов.

В Ровно ремонтные работы запланированы на 18.11 2025 с 08:00. График отключения газа с 18 по 20 ноября в областном центре охватывает 82 потребителя по адресу Кн. Острожского, дом. 6/4.

Подача голубого топлива будет временно прекращена на время проведения работ. После завершения всех операций специалисты местного филиала "Газсети" возобновят газоснабжение, чтобы жильцы могли пользоваться ресурсом в обычном режиме.

В Малинске ремонтные работы состоятся 20.11 в 2025 году с 09:00. Ограничение поставок коснется 228 потребителей, включая пять коммунально-бытовых объектов.

Как сообщили в местном филиале ООО "Газораспределительные сети Украины", неудобства затронут такие улицы в селе Малинск: Центральная, Привокзальная, Почтовая, Новая, Первомайская и Молодежная.

Специалисты компании будут проводить работы в целях безопасного и надежного восстановления газоснабжения. Жителям советуют подготовиться заранее, ограничить использование газовых приборов в этот период и учитывать временные неудобства в быту.

Каждый потребитель может заранее подготовиться к временному прекращению газоснабжения, чтобы минимизировать неудобства и обеспечить безопасность для себя и своей семьи.

Последние новости Украины: