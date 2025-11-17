Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області дозволяє забезпечити мінімальні умови для комфортного переживання холодного сезону та підтримує найбільш уразливі категорії населення.

Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області незабаром надійде внутрішньо переміщеним особам та пенсіонерам у рамках програми «Тепла зима», повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає уряд.

Одноразова виплата становить 6 500 гривень і призначена для покриття базових зимових потреб. Кошти можна використати на придбання теплого одягу, взуття, ковдр, оплати комунальних послуг, продуктів харчування, медикаментів та транспортних витрат.

Надходження фінансової підтримки здійснюватиметься на «Дія.Картку», що забезпечує прозорість і контроль за використанням коштів. Виплата діє протягом 180 днів з моменту зарахування; невикористані гроші автоматично повертаються до бюджету.

Право на отримання допомоги матимуть кілька категорій громадян. Серед них — діти під опікою або піклуванням, у тому числі з інвалідністю, вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу; переселенці з інвалідністю І групи; діти з малозабезпечених сімей; а також самотні пенсіонери, які отримують надбавку за догляд.

Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області дозволяє забезпечити мінімальні умови для комфортного переживання холодного сезону та підтримує найбільш уразливі категорії населення. Детальніше про порядок подання заяв та механізм виплат уряд обіцяє оприлюднити найближчим часом.

Нагадаємо, що окрім цього жителі області також мають можливість отримати безкоштовне житло для ВПО.

Міністерство соціальної політики України розробило програму забезпечення безкоштовним житлом у Кіровоградській області та інших регіонах України для ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Джерело: На пенсії.

