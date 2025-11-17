Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области позволяет обеспечить минимальные условия для комфортного переживания холодного сезона и поддерживает наиболее уязвимые категории населения.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области в скором времени поступит внутренне перемещенным лицам и пенсионерам в рамках программы «Теплая зима», сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет правительство.

Единовременная выплата составляет 6 500 гривен и предназначена для покрытия базовых зимних нужд. Средства можно использовать для приобретения теплой одежды, обуви, одеял, оплаты коммунальных услуг, продуктов питания, медикаментов и транспортных расходов.

Поступление финансовой поддержки будет осуществляться на «Дія.Картку», что обеспечивает прозрачность и контроль за использованием средств. Выплата действует в течение 180 дней с момента зачисления; неиспользованные деньги автоматически возвращаются в бюджет.

Право на получение помощи будет иметь несколько категорий граждан. Среди них — дети под опекой или попечительством, в том числе с инвалидностью, воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа; переселенцы с инвалидностью I группы; дети из малообеспеченных семей; а также одинокие пенсионеры, получающие надбавку за уход.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области позволяет обеспечить минимальные условия для комфортного переживания холодного сезона и поддерживает наиболее уязвимые категории населения. Детальнее о порядке подачи заявлений и механизме выплат правительство обещает обнародовать в ближайшее время.

Напомним, что кроме этого жители области также имеют возможность получить бесплатное жилье для ВПЛ.

Министерство социальной политики разработало программу обеспечения бесплатным жильем в Кировоградской области и других регионах Украины для ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

