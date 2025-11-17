Залізничники просять пасажирів враховувати новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області при плануванні поїздок.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області розпочав діяти з 17 листопада через зміни, що були введені компанією-перевізником "Укрзалізницею", пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці" в Телеграм.

У зв’язку з безпековою ситуацією в регіоні на Дніпропетровщині вводяться тимчасові зміни у курсуванні приміських поїздів. Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області діє з 17 листопада.

З 17 листопада 2025 року експрес №6536, що зазвичай курсує за маршрутом Запоріжжя-2 – Лозова, тимчасово курсуватиме лише за ділянкою Запоріжжя-2 – Синельникове-1. Водночас експрес №6537, який здійснює рейси за маршрутом Лозова – Синельникове-1, тимчасово не курсуватиме.

Залізничники просять пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок та уважно перевіряти актуальний розклад перед відправленням. Обмеження діятимуть до нормалізації ситуації та повернення регулярного графіка руху.

Крім цього, відновлено рейси на таких напрямках для міжміського сполучення:

№7202 курсує за маршрутом Кам’янське – Синельникове-1;

№7304 курсує між Кам’янським та Дніпром.

Приміські сполучення відновлено на таких ділянках:

поїзд №6035 здійснює рейси до П’ятихаток-Стикова;

поїзд №6044 прямує у зворотному напрямку від П’ятихаток-Стикова до Дніпра;

поїзд №6039 курсує між Дніпром та П’ятихатками.

Водночас повідомляється, що через технічні причини тимчасово призупинено курсування експреса №7303, який сполучає Дніпро та Кам’янське. Пасажирам радять враховувати це обмеження при плануванні подорожей і перевіряти актуальну інформацію про розклад перед виїздом.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: коли приходити по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області: частині переселенців пошастить отримати дім.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Дніпрі: ціни поїздки зросли, чого чекати далі.