Новый график движения поездов в Днепропетровской области начал действовать с 17 ноября из-за изменений, введенных компанией-перевозчиком "Укрзализныцей", пишет Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" в Телеграмм.
В связи с ситуацией в сфере безопасности в регионе на Днепропетровщине вводятся временные изменения в курсировании пригородных экспрессов. Новый график движения поездов Днепропетровской области действует с 17 ноября.
С 17 ноября 2025 года экспресс №6536, обычно ездящий по маршруту Запорожье-2 – Лозовая, временно будет ехать только по участку Запорожье-2 – Синельниково-1. В то же время экспресс №6537, осуществляющий рейсы по маршруту Лозовая – Синельниково-1, временно не будет курсировать.
Железнодорожники просят пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок и внимательно проверять актуальное расписание перед отправкой. Ограничения будут действовать до нормализации ситуации и возвращения регулярного графика движения.
Кроме этого, возобновлены рейсы по таким направлениям для междугороднего сообщения:
- №7202 курсирует по маршруту Каменское – Синельниково-1;
- №7304 курсирует между Каменским и Днепром.
Пригородные сообщения возобновлены на следующих участках:
- поезд №6035 осуществляет рейсы в Пятихатки-Стыков;
- поезд №6044 следует в обратном направлении от Пятихаток-Стыкова до Днепра;
- поезд №6039 курсирует между Днепром и Пятихатками.
В то же время сообщается, что по техническим причинам временно приостановлено курсирование экспресса №7303, соединяющего Днепр и Каменское. Пассажирам советуют учитывать это ограничение при планировании путешествий и проверять актуальную информацию о расписании перед выездом.
