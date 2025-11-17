Новый график движения поездов в Днепропетровской области начал действовать с 17 ноября из-за изменений, введенных компанией-перевозчиком "Укрзализныцей", пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" в Телеграмм.

В связи с ситуацией в сфере безопасности в регионе на Днепропетровщине вводятся временные изменения в курсировании пригородных экспрессов. Новый график движения поездов Днепропетровской области действует с 17 ноября.

С 17 ноября 2025 года экспресс №6536, обычно ездящий по маршруту Запорожье-2 – Лозовая, временно будет ехать только по участку Запорожье-2 – Синельниково-1. В то же время экспресс №6537, осуществляющий рейсы по маршруту Лозовая – Синельниково-1, временно не будет курсировать.

Железнодорожники просят пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок и внимательно проверять актуальное расписание перед отправкой. Ограничения будут действовать до нормализации ситуации и возвращения регулярного графика движения.

Кроме этого, возобновлены рейсы по таким направлениям для междугороднего сообщения:

№7202 курсирует по маршруту Каменское – Синельниково-1;

№7304 курсирует между Каменским и Днепром.

Пригородные сообщения возобновлены на следующих участках:

поезд №6035 осуществляет рейсы в Пятихатки-Стыков;

поезд №6044 следует в обратном направлении от Пятихаток-Стыкова до Днепра;

поезд №6039 курсирует между Днепром и Пятихатками.

В то же время сообщается, что по техническим причинам временно приостановлено курсирование экспресса №7303, соединяющего Днепр и Каменское. Пассажирам советуют учитывать это ограничение при планировании путешествий и проверять актуальную информацию о расписании перед выездом.

