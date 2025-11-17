Кожен, хто відповідає умовам участі, може отримати абонемент на харчування тв отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

У Полтаві благодійний фонд «Карітас» продовжує надавати безкоштовні продукти внутрішньо переміщеним особам та пенсіонерам в соціальній їдальні, повідомляє Politeka.

Про цей проєкт розповіли на сайті організації Карітас.

Проєкт забезпечує щоденне видавання повноцінних обідів. Ініціатива спрямована на підтримку ВПО та пенсіонерів, які потребують допомоги, і користується стабільною популярністю серед мешканців міста.

Кожен, хто відповідає умовам участі, може отримати абонемент на харчування терміном на 30 днів. Видача обідів здійснюється щодня з 13:00 до 14:00 за адресою: вул. Семена Антонця (Балакіна), 24.

Для отримання безкоштовних продуктів у Полтаві необхідно пройти реєстрацію на місці та мати при собі такі документи: паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер (ІПН), довідку ВПО та документ, що підтверджує належність до категорії вразливості (наприклад, довідку про інвалідність).

Нещодавно «Карітас» відкривав нову хвилю реєстрації. До участі запрошувалися мешканці міста та внутрішньо переміщені особи, які належать до таких категорій: особи з інвалідністю І–ІІІ групи та самотні люди віком від 60 років і старші.

Варто зазначити, що новий набір був призначений лише для тих, хто ще не отримував обіди від фонду після травня 2024 року.

Організація наголошує, що мета проєкту — надання смачної, безпечної та щоденної підтримки тим, хто цього потребує. «Карітас» демонструє, що благодійність може бути теплою, людяною та гідною. Якщо ви відповідаєте цим критеріям і справді потребуєте допомоги, не зволікайте — приходьте, реєструйтеся та користуйтеся можливістю отримувати їжу.

