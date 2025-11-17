В Полтаве благотворительный фонд «Каритас» продолжает предоставлять бесплатные продукты внутри перемещенным лицам и пенсионерам в социальной столовой, сообщает Politeka.
Об этом проекте рассказали на сайте организации Каритас.
Проект обеспечивает ежедневное выдачу полноценных обедов. Инициатива направлена на поддержку ВПЛ и пенсионеров, нуждающихся в помощи, и пользуется стабильной популярностью среди жителей города.
Каждый, кто отвечает условиям участия, может получить абонемент на питание сроком на 30 дней. Выдача обедов осуществляется ежедневно с 13:00 до 14:00 по адресу ул. Семена Антонца (Болакина), 24.
Для получения бесплатных продуктов в Полтаве необходимо пройти регистрацию на месте и иметь при себе следующие документы: паспорт гражданина Украины, индивидуальный налоговый номер (ИНН), справку ВПЛ и документ, подтверждающий принадлежность к категории уязвимости (например, справку об инвалидности).
Недавно "Каритас" открывал новую волну регистрации. К участию приглашались жители города и внутренне перемещенные лица, относящиеся к следующим категориям: лица с инвалидностью I–III группы и одинокие люди в возрасте от 60 лет и старше.
Стоит отметить, что новый набор был назначен только тем, кто еще не получал обеды от фонда после мая 2024 года.
Организация отмечает, что цель проекта — оказание вкусной, безопасной и ежедневной поддержки тем, кто в этом нуждается. «Каритас» демонстрирует, что благотворительность может быть теплой, человечной и достойной. Если вы отвечаете этим критериям и действительно нуждаетесь в помощи, не медлите — приходите, регистрируйтесь и пользуйтесь возможностью получать пищу.
