Обмеження руху транспорту в Чернівцях на одній з ділянок вже відчутні, тоді як на інших - все ще попереду. Так, на вулиці Миколи Гоголя повністю перекрили проїзд та заборонили паркування.

Міська влада оприлюднила розпорядження, у якому пояснила причину такого кроку. На цій ділянці облаштовують нові підземні контейнерні майданчики. Через це автотранспорту доведеться об’їжджати центральну частину міста в період від 17 листопада 2025 року до 28 лютого 2026 року.

Перекриття стосується відрізка дороги поруч із будинком № 2. Це досить невелика зона, але водіям доводиться бути уважнішими та планувати свої маршрути.

Паралельно з ремонтами, облцентр готується до святкового періоду і це теж вплине на курсування місцевих. Міська влада вже оголосила, що готує масштабне оформлення Соборної площі та прилеглих вулиць.

Місто хоче створити атмосферу, яка подарує відчуття казки, і через це доведеться потерпіти тимчасові обмеження руху транспорту в Чернівцях. Для початку, з 25 листопада 2025 року до 6 січня 2026 року перекриють Героїв Майдану на відрізку між Кафедральною та Гакмана.

Також на два дні, 6 і 7 грудня 2025 року, буде заборонено курсування на ділянці з одностороннім прохздом на Соборній площі від Героїв Майдану до Івана Франка.

Паркування в даній зоні також буде заборонене, а з 8:00 поліція разом з інспекторами почне прибирати неправильно припарковані авто. Завдяки цьому монтаж святкових конструкцій можна буде розпочати без затримок.

Монтаж святкових локацій стартує на початку грудня. Серед них буде велика 3D ялинка. Все це роблять для того, щоб діти змогли побачити святкову атмосферу вже до Дня Миколая.

