Местные жители должны знать о введении длительных ограничений движения транспорта в Черновцах и рассказываем детали.

Ограничения движения транспорта в Черновцах касаются сразу нескольких центральных улиц города, сообщает Politeka.

Ограничения движения транспорта в Черновцах на одном из участков уже ощутимы, тогда как на других – все еще впереди. Так, на улице Николая Гоголя полностью перекрыли проезд и запретили парковку.

Городские власти обнародовали распоряжение, в котором объяснили причину такого шага. На этом участке обустраивают новые подземные контейнерные площадки. Поэтому автотранспорту придется объезжать центральную часть города в период с 17 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Перекрытие касается отрезка дороги рядом с домом №2. Это довольно небольшая зона, но водителям приходится быть внимательнее и планировать свои маршруты.

Параллельно с ремонтами облцентр готовится к праздничному периоду и это тоже повлияет на курсирование местных. Городские власти уже объявили, что готовят масштабное оформление Соборной площади и близлежащих улиц.

Город хочет создать атмосферу, которая подарит ощущение сказки, и поэтому придется потерпеть временные ограничения движения транспорта в Черновцах. Для начала, с 25 ноября 2025 года по 6 января 2026 года перекроют Героев Майдана на отрезке между Кафедральной и Гакмана.

Также на два дня, 6 и 7 декабря 2025 года, будет запрещено курсирование на участке с односторонним проходом на Соборной площади от Героев Майдана до Ивана Франко.

Парковка в данной зоне также будет запрещена, а с 8:00 полиция вместе с инспекторами начнет убирать неправильно припаркованные автомобили. Благодаря этому монтаж праздничных конструкций можно начать без задержек.

Монтаж праздничных локаций стартует в начале декабря. Среди них будет большая 3D елка. Все это делают для того, чтобы дети смогли увидеть праздничную атмосферу уже ко Дню Николая.

