Дефицит масла в Киевской области в этом году стал более заметной тенденцией из-за ослабления производства сырья в южных регионах, где длительная засуха оказала существенное влияние на аграрный сектор, сообщает Politeka.

Нехватка влаги, связанная с высокими температурами и последствиями боевых действий, привела к значительным потерям подсолнечника в Николаевской и Херсонской областях. Уменьшенные площади посевов и более низкая урожайность сократили объемы культуры, поступающей на переработку.

На Херсонщине в этом сезоне собирают только 5-6 центнеров с гектара, тогда как в прошлом году показатели были выше. Состояние почвы ухудшается из-за глубоких трещин и пересыхания верхнего слоя. В Николаевской области часть растений даже не сформировала головок, поэтому фермеры были вынуждены перепахивать поля и переходить к подготовке площадей под будущие посевы пшеницы.

Военная ситуация дополнительно усложняет работу хозяйств. Многие территории остаются заминированными, техника повреждена, а разминирование продолжается уже третий год, задерживая возобновление процессов. Мощностей для переработки достаточно, однако предприятия сталкиваются с нехваткой сырья, что будет влиять на конечную цену продукции.

Сейчас литр масла стоит 80-90 гривен, и по прогнозам экспертов, в следующем году стоимость может вырасти до 100. Несмотря на это, дефицита на полках не ожидают, ведь общее производство превышает внутренние потребности, хотя затраты на логистику и энергоресурсы продолжают давить на рынок.

Следовательно, дефицит растительного масла в Киевской области становится следствием сложных условий в производственном цикле, а рост затрат — главным фактором возможного подорожания в ближайшее время.

Источник: Подробности

