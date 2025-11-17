Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області зумовлене сезонними коливаннями врожаю і не тільки.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відчутно позначилося на вартості харчів у листопаді 2025 року, повідомляє Politeka.

Середні ціни на основні продукти зросли порівняно з жовтнем, що безпосередньо впливає на сімейні бюджети, зазначає портал Мінфін.

Найбільший стрибок спостерігається серед овочів. Середня вартість помідорів сливка досягла 128,08 гривень за кілограм, що на 50,53 більше, ніж місяць тому. У різних супермаркетах ціни коливаються: Auchan — 119,90, Megamarket — 133,80, Metro — 119,60, Novus — 139,00.

Крупи подорожчали менш різко. Рис довгий пропарений у середньому коштує 53,43 грн за кілограм, що на 1,83 більше за жовтень. В Auchan його продають по 60,10, у Megamarket — 58,30, Metro — 41,90.

Молочна продукція також демонструє зростання. Вершки «Простонаше» 10% 200 мл тепер коштують 38,13 гривень, що на 1,26 грн більше за попередній місяць. Масло «Яготинське» 73% 200 г продається в середньому за 115,03 грн: Metro — 116,48, Auchan — 114,60, Novus — 114,00.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Дніпропетровській області зумовлене сезонними коливаннями врожаю, підвищенням логістичних витрат та зростанням закупівельних цін. Найбільше відчутне воно серед овочів, тоді як крупи та молочні товари дорожчають поступово.

Місцеві мешканці вже помітили збільшення вартості звичного кошика. Фахівці радять планувати покупки заздалегідь і стежити за акційними пропозиціями в супермаркетах, щоб зменшити вплив підвищення цін на сімейний бюджет.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: що саме потрібно для отримання.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: чого чекати жителям.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: ще одна категорія переселенців зможе отримати виплату.