Подорожание продуктов в Днепропетровской области обусловлено сезонными колебаниями урожая и не только.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области ощутимо сказалось на стоимости продовольствия в ноябре 2025 года, сообщает Politeka.

Средние цены на основные продукты выросли по сравнению с октябрем, что оказывает непосредственное влияние на семейные бюджеты, отмечает портал Минфин.

Наибольший скачок наблюдается среди овощей. Средняя стоимость помидоров сливка достигла 128,08 гривен за килограмм, что на 50,53 больше месяца назад. В разных супермаркетах цены колеблются: Auchan – 119,90, Megamarket – 133,80, Metro – 119,60, Novus – 139,00.

Крупы подорожали менее резко. Рис длинный пропаренный в среднем стоит 53,43 грн за килограмм, что на 1,83 больше октября. В Auchan его продают по 60,10, в Megamarket – 58,30, Metro – 41,90.

Молочная продукция также показывает рост. Сливки «Простонаше» 10% 200 мл теперь стоят 38,13 гривен, что на 1,26 грн больше предыдущего месяца. Масло «Яготинское» 73% 200 г продается в среднем за 115,03 грн: Metro – 116,48, Auchan – 114,60, Novus – 114,00.

Эксперты объясняют, что удорожание продуктов в Днепропетровской области обусловлено сезонными колебаниями урожая, повышением логистических затрат и ростом закупочных цен. Наиболее ощутимо оно среди овощей, тогда как крупы и молочные товары дорожают постепенно.

Местные жители уже заметили увеличение стоимости привычной корзины. Специалисты советуют планировать покупки заранее и следить за акционными предложениями в супермаркетах, чтобы снизить влияние повышения цен на семейный бюджет.

