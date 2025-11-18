Оновлений графік відключення світла у Волинській області на 19 по 20 листопада радять врахувати під час планування справ.

Графік відключення світла у Волинській області на 19 по 20 листопада оприлюднила Рожищенська міська рада, передає Politeka.

Така інформація з'явилася на їхній сторінці у Фейсбук.

Повідомлення містить дані про планові роботи, що потребують тимчасових перерв.

Енергетики планують знеструмлення 19–21 листопада з 09:00 до 17:00. Перелік охоплює Рожище, Духче, Іванівку, Корсині та Літогощу. Конкретні вулиці зазначені окремо для кожної локації.

Степана Бандери відключать 19–20 листопада. Далі Спортивна, Травнева й Жовтнева у Духчому, Набережна, Замкова, Перемоги, Молодіжна, Прилісна й Радянська — Іванівка. Соборності, Лісова та Жовтнева — Корсині. Тананайка, Івана Франка й Лугова — Літогоща. Також Шевченка, Марка Вовчка, Володимира Івасюка, Коцюбинського, Куліша та Незалежності — Рожище.

Оновлений графік відключення світла у Волинській області на 19 по 20 листопада радять врахувати під час планування справ. Дані оновлюються кожні 30 хвилин, тому мешканці можуть стежити за змінами на сайті Волиньобленерго.

Щоб підготуватися до тимчасових перерв, заздалегідь зарядьте телефони, павербанки та інші важливі пристрої. Подбайте про освітлення — тримайте під рукою ліхтарики або свічки. Якщо використовуєте електроприлади для роботи чи обігріву, продумайте запасний варіант. Варто також запастися водою та за можливості мати переносний інвертор або акумуляторну лампу.

Холодильник краще не відкривати без потреби — так він довше триматиме температуру. Якщо у помешканні є сигналізація чи інші системи, залежні від живлення, перевірте резервні батареї.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду на Волині: які ціни тепер.

Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 в Волинській області: жителям зробили важливе оголошення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Житомирі: що запроваджують у всіх автобусах.