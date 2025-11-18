Обновленный график отключения света в Волынской области на 19 по 20 ноября советуют учесть при планировании дел.

График отключения света в Волынской области на 19 по 20 ноября обнародовал Рожищенский городской совет, передает Politeka.

Такая информация появилась на их странице в Facebook.

Сообщение содержит данные о плановых работах, требующих временных перерывов.

Энергетики планируют обесточивание 19-21 ноября с 09:00 до 17:00. Список охватывает Рожище, Духче, Ивановку, Корсине и Литогощу. Конкретные улицы указаны отдельно для каждой локации.

Степана Бандеры отключат 19–20 ноября. Далее Спортивная, Майская и Октябрьская в Духчем, Набережная, Замковая, Победы, Молодежная, Прилесная и Советская - Ивановка. Соборности, Лесная и Октябрьская – Корсине. Тананайко, Ивана Франко и Луговая - Литогоща. Также Шевченко, Марко Вовчка, Владимира Ивасюка, Коцюбинского, Кулиша и Независимости – Рожище.

Обновленный график отключения света в Волынской области на 19 по 20 ноября советуют учесть при планировании дел. Данные обновляются каждые 30 минут, поэтому жители могут следить за изменениями на сайте Волынеблэнерго.

Чтобы подготовиться к временным перерывам, предварительно зарядите телефоны, павербанки и другие важные устройства. Позаботьтесь об освещении — держите под рукой фонарики или свечи. Если вы используете электроприборы для работы или обогрева, продумайте запасной вариант. Следует также запастись водой и по возможности иметь переносной инвертор или аккумуляторную лампу.

Холодильник лучше не открывать без надобности – так он будет дольше держать температуру. Если в доме есть сигнализация или другие системы, зависящие от питания, проверьте резервные батареи.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда на Волыни: какие цены теперь.

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Волынской области: жителям сделали важное объявление.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд в Житомире: вводимые во всех автобусах.