Організатори робіт наголошують на необхідності дотримання правил дорожнього руху під час обмеження руху транспорту у Дніпрі.

Заплановано тимчасове звуження проїзної частини та тротуарів через вводяться обмеження руху транспорту у Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра, який опублікували на сайті міської ради.

Так, обмеження руху транспорту у Дніпрі буде на вулиці Новошкільній через проведення будівельних робіт з прокладання мереж водопостачання та водовідведення. Роботи заплановано на період з 17 листопада по 5 грудня 2025 року.

Відповідні деталі містяться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра, який опублікований на офіційному порталі міської ради. У документі зазначено, що гр. Цопін Євген Миколайович отримує дозвіл на тимчасове перекриття тротуарів та часткове звуження проїжджої частини в районі будинку №117 для забезпечення проведення необхідних будівельних робіт.

Для безпеки учасників дорожнього руху та пішоходів навколо зони проведення робіт буде встановлено огорожу зі світловою сигналізацією та розміщено тимчасові дорожні знаки. Крім того, передбачено організацію безпечного руху пішоходів у зоні будівництва.

Організатори робіт наголошують на необхідності дотримання правил дорожнього руху: водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути з урахуванням обмежень, а пішоходам – користуватися визначеними безпечними переходами та обходити огороджену зону.

Після завершення робіт комунальні служби відновлять тротуари, дорожнє покриття та благоустрій прилеглої території, щоб повернути ділянку до звичного стану.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: коли приходити по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області: частині переселенців пошастить отримати дім.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Дніпрі: ціни поїздки зросли, чого чекати далі.