Организаторы работ отмечают необходимость соблюдения правил дорожного движения во время ограничения движения транспорта в Днепре.

Запланировано временное сужение проезжей части и тротуаров из-за вводимых ограничений движения транспорта в Днепре, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра, опубликованном на сайте городского совета.

Так, ограничение движения транспорта в Днепре будет на улице Новошкольной из-за проведения строительных работ по прокладке сетей водоснабжения и водоотвода. Работы запланированы на период с 17 ноября по 5 декабря 2025 года.

Соответствующие детали содержатся в проекте распоряжения городского головы Днепра, опубликованном на официальном портале городского совета. В документе отмечено, что гр. Цопин Евгений Николаевич получает разрешение на временное перекрытие тротуаров и частичное сужение проезжей части в районе дома №117 для обеспечения проведения необходимых строительных работ.

Для безопасности участников дорожного движения и пешеходов вокруг зоны проведения работ будет установлено ограждение со световой сигнализацией и размещены временные дорожные знаки. Кроме того, предусмотрена организация безопасного движения пешеходов в зоне строительства.

Организаторы работ отмечают необходимость соблюдения правил дорожного движения: водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом ограничений, а пешеходам – пользоваться определенными безопасными переходами и обходить огражденную зону.

После завершения работ коммунальные службы восстановят тротуары, дорожное покрытие и благоустройство прилегающей территории, чтобы вернуть участок в привычное состояние.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: когда приходить за помощью.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: части переселенцев повезет получить дом.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Днепре: цены поездки выросли, чего ждать дальше.