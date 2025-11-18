Подорожчання продуктів у Полтавській області пов’язане з сезонним зниженням врожаю.

Подорожчання продуктів у Полтавській області у листопаді 2025 року вже впливає на витрати домогосподарств, повідомляє Politeka.

Зростання цін торкнулося основних харчів, змушуючи покупців ретельніше планувати покупки.

Найбільше подорожчали овочі. Середня вартість помідорів досягла 128 грн за кілограм, що на 50 гривень дорожче, ніж минулого місяця. У різних супермаркетах ціни відрізняються: Auchan — 119,90, Megamarket — 133,80, Metro — 119,60, Novus — 139 грн.

Крупи зросли у вартості менш помітно. Рис довгий пропарений коштує в середньому 53,43 грн за кілограм, на 1,8 грн більше, ніж у жовтні. В Auchan — 60,10, Megamarket — 58,30, Metro — 41,90.

Молочні товари також подорожчали. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл продаються по 38,13, а масло «Яготинське» 73% 200 г коштує в середньому 115 гривень. У мережах розцінки трохи різняться: Metro — 116,48, Auchan — 114,60, Novus — 114.

Фахівці пояснюють, що подорожчання продуктів у Полтавській області пов’язане з сезонним зниженням врожаю, підвищенням логістичних витрат та ростом закупівельних цін. Найбільше відчувається воно на овочевих культурах, тоді як крупи та молочні вироби дорожчають поступово.

Місцеві жителі відзначають, що продуктовий кошик став помітно дорожчим. Експерти радять порівнювати ціни у різних магазинах, планувати покупки та користуватися акційними пропозиціями, щоб зменшити вплив подорожчання на сімейний бюджет.

