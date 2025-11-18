Подорожание продуктов в Полтавской области в ноябре 2025 уже влияет на расходы домохозяйств, сообщает Politeka.

Рост цен коснулся основных продуктов, заставляя покупателей более тщательно планировать покупки.

Больше всего подорожали овощи. Средняя стоимость помидоров достигла 128 грн за килограмм, что на 50 гривен дороже, чем в прошлом месяце. В разных супермаркетах цены отличаются: Auchan – 119,90, Megamarket – 133,80, Metro – 119,60, Novus – 139 грн.

Крупы выросли в цене менее заметно. Рис длинный пропаренный стоит в среднем 53,43 грн за килограмм, на 1,8 грн больше, чем в октябре. В Auchan – 60,10, Megamarket – 58,30, Metro – 41,90.

Молочные товары тоже подорожали. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл продаются по 38,13, а масло «Яготинское» 73% 200 г стоит в среднем 115 гривен. В сетях расценки немного отличаются: Metro – 116,48, Auchan – 114,60, Novus – 114.

Специалисты объясняют, что удорожание продуктов в Полтавской области связано с сезонным снижением урожая, повышением логистических затрат и ростом закупочных цен. Больше всего ощущается оно на овощных культурах, тогда как крупы и молочные изделия дорожают постепенно.

Местные жители отмечают, что продуктовая корзина стала заметно дороже. Эксперты советуют сравнивать цены в разных магазинах, планировать покупки и пользоваться акционными предложениями, чтобы снизить влияние подорожания на семейный бюджет.

