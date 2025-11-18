Робота для пенсіонерів у Дніпрі знайтеться для всіх охочих, повідомляє Politeka.

Пропозиції на платформі work.ua передбачають різні напрямки та рівень заробітної плати.

Серед вакансій є посада комплектувальника на складі компанії Sav orbico. Заробітна плата становить 26 220 і включає оклад та премії. Графік передбачає три дні вдень з 8:00 до 20:00, три дні вночі з 20:00 до 8:00 та три дні вихідні.

Працівники отримують офіційне працевлаштування, 28 календарних днів відпустки, оплату лікарняних, спецодяг та можливість придбати товари компанії зі знижкою. Основні завдання включають комплектування замовлень, розвантаження та завантаження.

Ще одна пропозиція роботи для пенсіонерів у Дніпрі є на промисловому підприємстві Інтерпайп. Токар-карусельник з механічної обробки коліс може отримувати тут від 26 000 до 29 000.

Основні завдання включають токарну обробку залізничних коліс на верстаті 1Д-502, встановлення та закріплення заготовок, заміну інструменту, самостійне налагодження режимів різання, контроль якості обробки та вимірювання розмірів.

Не менш привабливою є посада зварювальника в Техмамонтаж. Заробітна плата коливається від 40 000 до 55 000, відрядна форма оплати. Працівник виконує зварювання аргоном та напівавтоматом на виробництві металоконструкцій з нержавіючої сталі за кресленнями.

Графік цієї роботи для пенсоінерів у Днпрі: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00. Виробництво розташоване на правому березі, поруч із кінцевою зупинкою трамваю №17. Компанія розглядає кандидатів будь-якої статі, з досвідом від одного року та вмінням читати креслення.

