Работа для пенсионеров в Днепре найдётся всем желающим, сообщает Politeka.

Предложения на платформе work.ua предусматривают разные направления и уровень заработной платы.

Среди вакансий есть должность комплектующего на складе компании Sav orbico. Заработная плата составляет 26220 и включает оклад и премии. График предусматривает три дня днем ​​с 8:00 до 20:00, три дня ночью с 20:00 до 8:00 и три дня выходных.

Работники получают официальное трудоустройство, 28 календарных дней отпуска, оплату больничных, спецодежду и возможность приобрести товары компании со скидкой. Основные задачи включают комплектование заказов, разгрузку и загрузку.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Днепре есть на промышленном предприятии Интерпайп. Токарь-карусельник по механической обработке колес может получать здесь от 26 000 до 29 000.

Основные задачи включают токарную обработку железнодорожных колес на станке 1Д-502, установку и закрепление заготовок, замену инструмента, самостоятельную наладку режимов резки, контроль качества обработки и измерение размеров.

Не менее привлекательна должность сварщика в техмонтаже. Заработная плата колеблется от 40 000 до 55 000, сдельная форма оплаты. Работник производит сварку аргоном и полуавтоматом на производстве металлоконструкций из нержавеющей стали по чертежам.

График этой работы для пенсионеров в Днепре: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Производство расположено на правом берегу рядом с конечной остановкой трамвая №17. Компания рассматривает кандидатов любого пола с опытом от одного года и умением читать чертежи.

