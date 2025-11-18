Дефіцит овочів у Дніпропетровській області вже впливає на формування цін на картоплю, моркву та цибулю, про що повідомляють аналітики галузі, передає Politeka.

Фахівці пояснюють, що ключовою причиною подорожчання став слабкий урожай на тлі тривалої посухи та податкових змін. Нерівномірна вологість ґрунту та складні умови збору врожаю зменшили пропозицію продукції на місцевих ринках.

За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, гуртові ціни на картоплю коливаються в межах 19–22 гривень за кілограм, тоді як у торговельних мережах вартість сягає 30–35. Узимку очікується підвищення до 50–55 гривень, а за менш сприятливих умов – і до 60.

Суха погода вплинула й на інші культури відкритого ґрунту. Морква демонструє нестабільну динаміку, а частина площ під картоплею все ще обробляється. Водночас циблі поки вистачає, і її пропозиція залишається достатньою.

На підвищення цін тиснуть також дорожче паливо, податкові зміни та логістичні витрати. Цибуля нині коштує приблизно 15 гривень на гурті та близько 20 у супермаркетах. Морква утримується в схожому діапазоні, але подальша динаміка залежатиме від обсягів поставок.

Попри складну ситуацію, попит зберігається, хоча покупці уважніше планують витрати через зростання податків і військового збору.

Отже, дефіцит овочів у Дніпропетровській області разом із сезонними й економічними чинниками ймовірно підтримуватиме високі ціни щонайменше до завершення зими. При цьому експерти прогнозують стабільні обсяги фруктів, дефіциту яких не очікується.

