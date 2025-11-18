Дефицит овощей в Днепропетровской области вместе с сезонными и экономическими факторами, вероятно, будет поддерживать высокие цены по меньшей мере до завершения зимы.

Дефицит овощей в Днепропетровской области уже оказывает влияние на формирование цен на картофель, морковь и лук, о чем сообщают аналитики отрасли, передает Politeka.

Специалисты объясняют, что ключевой причиной удорожания стал слабый урожай на фоне засухи и налоговых изменений. Неравномерная влажность почвы и сложные условия сбора урожая снизили предложение продукции на местных рынках.

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, оптовые цены на картофель колеблются в пределах 19–22 гривен за килограмм, в то время как в торговых сетях стоимость достигает 30–35. Зимой ожидается повышение до 50-55 гривен, а при менее благоприятных условиях – и до 60-ти.

Сухая погода повлияла и на другие культуры открытого грунта. Морковь показывает нестабильную динамику, а часть площадей под картофелем все еще обрабатывается. В то же время лука пока хватает, и его предложение остается достаточным.

На повышение цен давят также более дорогое топливо, налоговые изменения и логистические расходы. Лук сейчас стоит примерно 15 гривен на группе и около 20 в супермаркетах. Морковь удерживается в схожем диапазоне, но дальнейшая динамика будет зависеть от объемов поставок.

Несмотря на сложную ситуацию, спрос сохраняется, хотя покупатели внимательнее планируют расходы по росту налогов и военного сбора.

Следовательно, дефицит овощей в Днепропетровской области вместе с сезонными и экономическими факторами, вероятно, будет поддерживать высокие цены по меньшей мере до завершения зимы. При этом эксперты прогнозируют стабильные объемы фруктов, дефицит которых не ожидается.

