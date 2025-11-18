В целом, подорожание продуктов в Запорожье остается ощутимым, стабилизации стоимости в ближайшее время не ожидают.

Подорожание продуктов в Запорожье в ноябре 2025 уже влияет на семейные бюджеты, сообщает Politeka .

По данным портала Минфин, средние цены на крупы, молочные изделия и овощи продолжают расти, заставляя жителей планировать более внимательно покупки.

Более всего повысилась стоимость гречки. Килограмм сегодня стоит около 42 гривен, тогда как в октябре его продавали по 41. В разных супермаркетах цены колеблются: Auchan – 35, Megamarket – 55.

Молочные продукты тоже подорожали. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл продаются в среднем по 38 гривен, в то время как в октябре их стоимость была 36 грн. Самые дешевые пакеты можно купить у Metro и Novus, самые дорогие – в Megamarket за 38,40 грн.

Среди овощей больше выросла цена на огурцы. Килограмм сейчас стоит 121 гривну, что на 28 больше, чем в прошлом месяце. В Novus огурцы продают по 159 грн., в Metro — 83. Эксперты объясняют подорожание сезонными колебаниями и ростом логистических расходов.

Также в регионе ощущается дефицит меда, вызвавший увеличение цен почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Причина – сокращение урожайности и ограниченное предложение на рынке.

Специалисты советуют жителям сравнивать расценки в разных сетях и планировать закупки заранее, чтобы снизить влияние подорожания на семейный бюджет. В целом, подорожание продуктов в Запорожье остается ощутимым, стабилизации стоимости в ближайшее время не ожидают.

Кроме того, в Запорожской области также сообщали о дефиците продукции. Урожай меда по всей стране в 2025 году составил всего 25-35% от среднеурожайного, поэтому сложилась нехватка.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Запорожье: что изменилось для горожан

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области: когда батареи станут теплыми.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Запорожье: на какие детали следует обратить внимание.