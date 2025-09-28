Протягом наступного тижня – з 29 вересня по 5 жовтня 2025 року – в Одеській області енергетики будуть застосовувати локальні графіки відключення світла.

У ДТЕК попередили про нові графіки відключення світла в Одеській області на період із 29 вересня по 5 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

У понеділок, 29 вересня, графіки відключення світла будуть діяти з 8:00 до 20:00 на території Чорноморської міської громади в таких населених пунктах:

Малодолинське (вул. Будівельна, Винокурова, Вишнева, Вчительська, Едуарда Савінова, Заводська, Зарічна, Зелена, Космонавтів, Курортна, Лібентальська, Миру, Молодіжна, Набережна, Незалежності, Нова, Паромна, Першотравнева, Робоча, Українська, Шевченка та ін.);

Молодіжне (Лесівої, Василькова, Заводська, Корабельна, Лазурна, Парусна та низка провулків);

Олександрівка (Абрикосова, Арнаутська, Вербна, Виноградна, Горіхова, Грецька, Ентузіастів, Європейська, Єдності, Залізнична, Затишна, Захисників України, Зелена, Земна, Каденюка Леоніда, Київська, Кооперативна, Лиманська та ін);

Чорноморськ (повний список вулиць можна знайти на сайті громади).

У селі Баннівка тимчасове знеструмлення відбудеться з 8:00 29.09 до 17:00 30.09 для будинків по вул.Бессарабська, Миру, Центральна, Шкільна, пише Politeka.

У понеділок, 29 числа, обмеження також діятимуть у межах Окнянської селищної громади, де частково зачеплять такі населені пункти: Чорна, Дігори, Сагайдак, Гавиноси, Демʼянівка, Нагірне, Антонівка, Володимирівка, Старвове, Василівка, Калістратівка, Федорівка, Флора, Іванівка, Волярка, Окни.

Крім того, в середу, 1 жовтня, в селищі Зеленогірське в Одеській області з 8:00 до 14:00 графіки відключення світла буде застосовано для будинку за адресою Шкільна, 1.

Про інші обмеження електропостачання в регіоні на наступний тиждень ДТЕК може оголосити пізніше, стежте за актуальною інформацією на офіційному сайті компанії.

