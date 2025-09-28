Графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Запорізькій області передбачає планові ремонтні роботи.

Графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Запорізькій області передбачає планові роботи з ремонту електрообладнання у різних населених пунктах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

Зокрема, 29 вересня у селі Долинське мешканці на вулицях Садова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, а також 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 18, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32 залишаться без електропостачання з 09:00 до 17:00.

У той же день у селі Новопетрівка світло буде відсутнє на вулицях Молодіжна 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, а також на Центральній 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 84а, 86а у той самий проміжок часу.

30 вересня у Долинському буде відключено електропостачання на Центральній 68, 70, 70/1, 72, 74, 74a, 76, 78, 78а, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108 з 09:00 до 17:00 для проведення ремонтних робіт.

2 жовтня у селі Широке світло вимкнуть на Першотравневій 36-56 та 1-28 | 7 відповідно у зазначений час, а 3 жовтня у Новоолександрівці відключення торкнеться Центральної 2а, 2в, 2, 4а з 09:00 до 16:00.

У Кушугумі 3 жовтня з 09:00 до 17:00 ремонт електрообладнання проведуть на вулицях Історична 8, 10, 12, 26, 28, 32, 34, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 56, 58, 60, 62, 57, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37а, 39, 45, 47, 49, 53, 53а, 57, 59, 51, 59, 63, Леваневського 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 197, 201, 203, 209, 209а, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, Нагорна 46, 7, Піщана 63, 65.

Отже, графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Запорізькій області передбачає планові ремонтні роботи, що допоможуть підтримати безперебійну роботу електромереж у всіх зазначених населених пунктах та вулицях.

