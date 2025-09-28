Підвищення тарифів на опалення в Одесі відображає реальні витрати підприємства та забезпечує безперебійну роботу теплових мереж.

Підвищення тарифів на опалення в Одесі планується на наступний опалювальний сезон, повідомляє Politeka.

Зміни зумовлені потребою покриття витрат комунального підприємства «Теплопостачання» на транспортування газу та проведення ремонту мереж. До цього часу ціни залишалися стабільними з 24 лютого 2022 року.

Спеціалісти КП «ТМО» скоригували розцінки, врахувавши фактичні видатки на виробництво теплової енергії. При цьому брали до уваги зменшення обсягів постачання на 3,6%, чотириразове подорожчання транспортування газу, зростання вартості електроенергії на 25,6%, а також подорожчання водопостачання на 12,1% та водовідведення на 6,7%. Крім того, у тариф включено витрати на планові ремонти обладнання.

Для опалювального сезону 2025–2026 років нові тарифи встановлено таким чином: для населення – 1 813,94 грн за Гкал, бюджетних установ – 4 767,12 грн за Гкал, інших організацій – 5 853,67 грн за Гкал, релігійних громад – 4 950,10 грн за Гкал. Для побутових користувачів поточна ціна становить 1 813 гривень за Гкал.

Отже, підвищення тарифів на опалення в Одесі відображає реальні витрати підприємства та забезпечує безперебійну роботу теплових мереж. Нові розцінки дозволяють покривати видатки на виробництво й доставку енергії та гарантують своєчасне надання послуг для різних категорій споживачів протягом зимового періоду.

До слова, в Одесі також подорожчав проїзд. Жителям радять наперед ознайомитися з оновленою таблицею тарифів. Документ доступний на вокзалах та станціях, що дозволяє планувати витрати до здійснення подорожі.

