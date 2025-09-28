Попри тенденцію до подорожчання та дефіцит продукту у Львівській області, експерти зауважують, що овоч залишається відносно доступним.

Дефіцит продуктів у Львівській області спостерігається на популярний в українців овоч, який часто використовують у приготуванні салатів, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Дефіцит продуктів у Львівській області спостерігається на помідори. Так, другий тиждень поспіль фіксують зростання цін на тепличні помідори. Як зазначають аналітики, головною причиною подорожчання стало скорочення обсягів збору врожаю в тепличних господарствах, що призвело до суттєвого зменшення пропозиції на ринку.

Додатковим чинником виступає сезонність: з відкритого ґрунту надходить дедалі менше томатів, адже пік польового виробництва вже позаду. Це також сприяє підвищенню цін та дефіциту цього продукту у Львівській області.

За результатами щоденного моніторингу, лише з початку поточного тижня тепличні помідори подорожчали ще на 14%. Нині виробники реалізують продукцію за цінами від 35 до 55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара). Вартість залежить від якості овочів, їхнього калібру та обсягів партій.

Представники тепличних комбінатів пояснюють, що підвищення відпускних цін стало можливим завдяки зростанню попиту. Помітно активізували закупівлі як великі роздрібні мережі, так і гуртові компанії. Додатково на ринок вплинуло й подорожчання ґрунтових помідорів, які теж зросли в ціні через сезонне скорочення виробництва.

Попри тенденцію до подорожчання, експерти зауважують, що тепличні томати в Україні залишаються відносно доступними. Їхня середня вартість наразі приблизно на 30% нижча, ніж була на початку вересня 2024 року.

Джерело: EastFruit.

