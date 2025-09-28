Жителі Харкова мають бути готовими до тимчасово запровадженого графіка відключення газу на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня.

Графік відключення газу на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Харкові введуть через підготовку системи до осінньо-зимового періоду, повідомляє Politeka.

Як йдеться на сайті місцевої філії "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Харкові передбачає тимчасове припинення постачання за великою кількість адрес.

У селищі Санжари блакитного палива з 30.09 до 7.10 не буде на таких вулицях:

Абрикосова 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, П. Барчана 2, 2А, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 9А, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 47, П. Барчана 8, 9, 12, 14, 16, 17, 17А, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48А, 50, 51, 51А, 53, 54, 55.

Кільцева 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13Б, 15, 15А, 16, 18, 21, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 39, 44, 45, 48, 57, 59, 61, Спортивна 22, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 50, 54, 56, 58, 60, 60А, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106А, 108, 110, 114, 114А, 118, 120, 126, 128, 132.

Спортивний 28, 30, в’їзд Спортивний 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, Благодатна 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 8, 9, 9А, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 20А, 24, 26, Благодатний 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, Зернова 1Б.

У селищі Манченки обмеження в цей же період заплановані за такими адресами:

Шевченка 2, 4, 5А, 6, 8, 9, 10, 18, 22, 24, Центральна 1, 3, 4, 5, 7, 8, Руслана Гриценка 1, 6, 8, 10, в’їзд Калиновий 1, 4, 5, 6, Сковороди 1, 2, 2А, 3, 5А, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17А, 18, Садова 2, 3, 6, 11, 13, 18, 21, 22, 22А, 24, 32, 34, 36, Садовий 2.

Торгова 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 28Б, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 40А, 42, 43, 44, 45, 47, Покровська 6, 7, 10А, 11, 11Б, 12, 23, 24, 25, 27А, 28Б, 29, 30, 31, 31А, 32А, 33, 33А, 34, 37, 39, 40А.

Покровський 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15, в’їзд Покровський 1, 3, 4, 5, 7, 10, Руслана Шимона 1, 1Б, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 28А, 30, 31, 33, 34, 35, 35А, 36, 38, 41, 42, 43, 45, 45А, 47, Крива 1, 3, 4, 5, 7, 11, 11А, Залізнична 1, 7, 9, 13, 15, Квітки-Основ’яненка 4, 5.

Газовики радять місцевим враховувати графік відключення газу на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Харкові при плануванні своїх справ.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Харківській області: українцям розкрили, яка грошова допомога надається.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 липня: через якого родича пільги можуть скасувати на літній період.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 липня: частина українців заплатить більше.