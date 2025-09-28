Дефіцит продуктів у Полтавській області може траспитись на популярний товар через неврожайність, з якою зіштовхнулись фермери в цьому році, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Про це повідомила керівниця аналітичного відділу «Українського клубу аграрного бізнесу» Світлана Литвин. За її словами, протягом останнього року вартість олії вже підвищилася приблизно на 30%, а в найближчий час може зрости ще на 5–7%. Основною причиною такого подорожчання став нижчий, ніж торік, урожай соняшника. Саме тому дефіцит цього продукту у Полтавській області неминучий.

Попри підвищення цін, попит на олію залишається стабільно високим. У супермаркетах вартість літра соняшникової олії суттєво не відрізняється від ринкової, і покупці продовжують купувати її у великих обсягах, зокрема для домашнього консервування.

За словами Світлани Литвин, середня ціна соняшникової у серпні становила 81 гривню за літр. Порівняно з минулим роком це на 30% більше, і тенденція до зростання може зберігатися.

Фахівчиня пояснює, що головною причиною здорожчання є менший обсяг врожаю та дефіцит насіння через складні погодні умови. Водночас вона зазначає, що Україна не є єдиним виробником соняшнику — значні обсяги вирощують також країни Європейського Союзу, Казахстан і росія. Саме тому, попри нижчі врожаї в Україні, світове виробництво загалом буде більшим, ніж торік, що дає підстави сподіватися, що суттєвого стрибка цін не відбудеться.

Крім того, Україна не лише експортує сировину, а й активно продає готову соняшникову олію за кордон.

«Минулого року ми зібрали 11,5 мільйонів тонн, і лише 300 тисяч тонн було експортовано у вигляді сировини — це дуже мала частка. Натомість основний обсяг переробляється всередині країни, і вже готова продукція з доданою вартістю експортується за кордон. Приблизно 5% виробленої олії споживається всередині країни, решта йде на експорт», — пояснила Світлана Литвин.

Вона запевнила, що великого дефіциту продукту у Полтавській області не буде: вироблених обсягів повинно вистачити.

