У період із 29 вересня до 5 жовтня 2025 року в Вінницькій області знову будуть застосовувати локальні графіки відключення світла.

Обленерго попередило про нові графіки відключення світла для Вінниці та інших населених пунктів області на тиждень із 29 вересня по 5 жовтня 2025 року, пише Politeka.

У Вінниці графіки відключення світла на наступному тижні плануються лише в будні дні, тобто 29-30 вересня та 1-3 жовтня. Обмеження будуть локальними та торкнуться лише окремих вулиць – детальний список адрес можна знайти на сайті обленерго.

Орієнтовний час обмежень – із 9:00 до 17:00, повідомляє Politeka.

У межах обслуговування Замостянського району електромереж планові знеструмлення частково відбудуться в таких населених пунктах: Пурпурівці, Гуменне, Сокиринці, Якушинці, Зарванці, Широка Гребля, Ільківка, Горбанівка, Медвеже Вушко, Малі Крушлинці, Великі Крушлинці, Михайлівка, Агрономічне, Слобода-Дашковецька, Лисогора, Лука-Мелешківська, Стрижавка, Десна.

У Тиврівському районі ЕМ у Вінницькій області графіки відключення світла діятимуть для Грижинців, Гнівані, Сутисків, Ворошилівки, Тиврова, Ворошилівки, Борскова, Шершнів, Маянова, Гути-Шершнівської.

Що стосується Літинського району електромереж, то там знеструмлення торкнуться населених пунктів Сосни, Івча, Городище, Літин, Соколівка, Гончарівка, Багринівці, Майдан-Бобрик, Пиківська Слобідка, Уладівка, Бруслинів, Кожухів, Літинка, Петрик, Малинівка, Садове, Балин, Селище.

Інформацію щодо інших планових знеструмлень на період із 29 вересня до 5 жовтня в регіоні можна знайти на сайті обленерго.

