В Харьковской области в течение следующей недели – с 29 сентября по 5 октября 2025 года – снова будут задействованы графики отключения света.

Облэнерго сообщает о новых графиках отключения света в Харьковской области на период с 29 сентября по 5 октября 2025 года, пишет Politeka.

В частности, плановые обесточения состоятся в пределах Люботинской городской территориальной общины в Харьковской области. В понедельник, 29 сентября, без электроэнергии примерно с 9:00 до 17:00 останутся жители таких населенных пунктов:

Ореховое (ул.Успешная);

Гурино (Лесная, Луговая, Низовая);

Мищенки (Франко, Широка);

Санжары (Абрикосова, Благодатная, Спортивная, 60 лет ВЛКСМ, Павла Барчана, пер.Благодатный, Павла Барчана);

Манченко (Садовая, Торговая, Шевченко, Кривая, Нагорная, Руслана Шимона, Романтическая пер. Квитки-Основьяненко, Низовой, Садовый);

Ударное (Дружбы, Молодежная, Стадионная, Ударная, Школьная, пер. Дружбы, Ударный, Школьный).

В пределах Близнюковской поселковой территориальной общины графики отключения света в понедельник будут действовать с 9:00 до 16:00 в Близнюках (улицы Новосадовая, Добровольского, Далекая, Полевая, Южная), Батюшках (Покровская и пер. Школьный), Садовом (Молодежная, Близнюковская, Казацкая, Лесная), с. Свободное второе, сообщает Politeka.

Кроме того, на понедельник также вводятся плановые обесточивания с 9:00 до 17:00 в части поселка Высокий и села Новая Березовка.

О дальнейших графиках отключения света в Харьковской области на период с конца сентября по 5 октября облэнерго будет сообщать позже, следите за официальной информацией на странице своей общины.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о подорожании продуктов: чего ожидать осенью 2025 года.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на электроэнергию: кого затронули изменения.

Кроме того, Politeka рассказывала о денежной помощи для пенсионеров: кто может претендовать на выплаты, перечень категорий.