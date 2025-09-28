Повномасштабна війна змінила життя мільйонів українців і тепер переселенці шукають безкоштовне житло, зокрема й у Кіровоградській області.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області можна отримати завдяки кільком варіантам, які діють на державному та місцевому рівнях, повідомляє Politeka.

Прихисток надають як звичайні громадяни, готові поділитися своїм домом, так і комунальні чи державні заклади. Міністерство розвитку громад та територій нагадує, що всю актуальну інформацію можна знайти на платформі «Там, де вас чекають».

Там зібрані дані про кількість приміщень у кожному регіоні, наявні вільні місця та контакти гарячих ліній. Окремо працює сервіс «Прихисток». Це державна платформа, де можна швидко знайти безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області.

Користувачу достатньо зайти на сайт, вибрати Україну та потрібний регіон, вказати кількість людей у родині й переглянути доступні оголошення. Після цього можна зв’язатися з власником і домовитися про заселення в безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області.

Додатково є волонтерський сервіс «Допомагай», який працює за схожим принципом і теж допомагає знайти варіанти проживання.

Важливу роль відіграє й місцева влада. Обласні військові адміністрації та органи самоврядування організовують поселення ВПО у місцях компактного проживання.

Це соціальне приміщення, яке надається без оплати. Для того щоб оселитися там, ВПО потрібно заявити про своє бажання під час евакуації через відповідальних осіб, одразу після прибуття у гуманітарний штаб або за телефоном гарячої лінії.

Для мешканців місць компактного проживання працює номер (096) 058-83-76, також можна звертатися у Мінреінтеграцію за номером 15-48.

