Полномасштабная война изменила жизнь миллионов украинцев, и теперь переселенцы ищут бесплатное жилье, в том числе и в Кировоградской области.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области можно получить по нескольким вариантам, действующим на государственном и местном уровнях, сообщает Politeka.

Приют предоставляют как обычные граждане, готовые поделиться своим домом, так и коммунальные или государственные учреждения. Министерство развития общин и территорий напоминает , что всю актуальную информацию можно найти на платформе «Там, де вас чекають».

Там собраны данные о количестве помещений в каждом регионе, имеются свободные места и контакты горячих линий. Отдельно работает сервис «Прихисток». Это государственная платформа, на которой можно быстро найти бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области.

Пользователю достаточно зайти на сайт, выбрать Украину и регион, указать количество людей в семье и просмотреть доступные объявления. После этого можно связаться с владельцем и договориться о заселении в бессплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области.

Дополнительно есть волонтерский сервис «Допомагай», который работает по схожему принципу и тоже помогает найти варианты проживания.

Важную роль играют и местные власти. Областные военные администрации и органы самоуправления организуют поселения ВПЛ в местах компактного проживания.

Это социальное помещение, предоставляемое без оплаты. Чтобы поселиться там, ВПЛ нужно заявить о своем желании во время эвакуации через ответственных лиц, сразу по прибытии в гуманитарный штаб или по телефону горячей линии.

Для жителей мест компактного проживания работает номер (096) 058-83-76, можно обращаться в Минреинтеграцию по номеру 15-48.

