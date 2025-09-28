Графік відключення води на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Львові створить певні незручності для місцевих жителів.

Графік відключення води на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Львові передбачає ремонтні роботи на магістральних та внутрішньобудинкових мережах, а також заміну ділянок трубопроводів, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному порталі 1580, графік відключення води на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Львові охоплює великі ділянки міста.

Так, у період з 25.09.2025 до 03.10.2025 гарячого водопостачання не буде за такими адресами:

Мазепи І гетьм 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25д, 26, 27, 33, 35, Лінкольна А 29, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 57, Леннона Дж. 25, 27, 33, Льняна 9, 15.

Миколайчука І 1а, 1б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40, Орлика П 4, Плугова 2, 2а, 2а, 4а, 6а, 7, 8, 8а, 10а, 10, 12, 14, Розточчя 168, Селянська 12, Студинського К 4, 6, 12.

Тичини П 12, 17, 18, Хвильового М 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 44, 56, Щурата В 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18. Споживачам рекомендують заздалегідь перекрити крани та забезпечити доступ до внутрішніх комунікацій.

Окрім того, заплановано ремонтні роботи у котельні на вулиці Солодова, 10, що включає також ліцей №37 ЛМР. Ці заходи триватимуть до 17:00 1.10.2025. І на цей час люди залишаться без теплого душу.

Також нагадаємо, що у Винниках тривають роботи на котельні по вулиці Кільцева, 2, 4, 5 та 9. Початок робіт був ще 1.09 о 13:55 і є плани завершити все до 1.10.2025 о 20:00.

Споживачам необхідно врахувати графік відключення води на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Львові при плануванні побутових справ.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Львові та області: хто може отримати їжу у липні, перелік критеріїв.

Також Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Львові: кому в місті готові платити від 27 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Львівській області: українцям повідомили про нестачу важливого товару.