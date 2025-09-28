График отключения воды в неделю с 29 сентября по 5 октября во Львове создаст определенные неудобства местным жителям.

График отключения воды в неделю с 29 сентября по 5 октября во Львове предусматривает ремонтные работы на магистральных и внутридомовых сетях, а также замену участков трубопроводов, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном портале 1580 года, график отключения воды на неделю с 29 сентября по 5 октября во Львове охватывает большие участки города.

Так, в период с 25.09.2025 по 03.10.2025 горячего водоснабжения не будет по следующим адресам:

Мазепы I гетм 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25д, 26, 27, 33, 35, Линкольна А 29, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 57, Леннона Дж. 25, 27, 33, Льняна 9, 15.

Миколайчука I 1а, 1б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40, Орлика П 4, Плуговая 2, 2а, 2а, 4а, 6а, 7, 8, 8а, 10а, 10, 12, 14, Расточье 168, Крестьянская 12, Студинского К 4, 6, 12.

Тычины П 12, 17, 18, Волнового М 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 44, 56, Щурата В 2, 4, 5, 7, 1, 2 14, 16, 18. Потребителям рекомендуют заранее перекрыть краны и обеспечить доступ к внутренним коммуникациям.

Кроме того, запланированы ремонтные работы в котельной на улице Солодова, 10, включающей также лицей №37 ЛГС. Эти мероприятия продлятся до 17:00 1.10.2025. И в это время люди останутся без теплого душа.

Также напомним, что в Винниках продолжаются работы на котельной по улице Кольцевая, 2, 4, 5 и 9. Начало работ было еще 1.09 в 13:55 и есть планы завершить все до 1.10.2025 в 20:00.

Потребителям нужно учесть график отключения воды на неделю с 29 сентября по 5 октября во Львове при планировании бытовых дел.

