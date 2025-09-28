Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Одесі та розкрили, чого чекати.

Прогноз погоди на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Одесі зробили синоптики та розповіли, чого варто очікувати місцевим жителям, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Одесі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 29-ого числа: хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься в місті до кінця дня. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне +16°C.

Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати – осінь чекає сухою і "затяжною". Чим тепліше і сухіше буде, тим пізніше настане зима.

У вівторок, 30.09: повітря прогріється до +14°C. Вранці очікується недовге прояснення. Ближче до вечора дощ, який розпочнеться після обіду, може піти сильніше.

Середа, 1.10: вранці піде дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. Температурні коливання — від +10 до +16°C.

Четвер, 2 жовтня: вже вдень небосвід затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +8…+16°C.

У п’ятницю, 3.10: хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без дождів. Температура повітря триматиметься в межах +9…+17°C.

Субота, 4.10: небо вкриє хмарами до кінця доби. Дождів не прогнозується. Температура коливатиметься від +10 до +17°C.

У неділю 5.10: очікується похмура доба, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів. Температурні показники — від +11 до +17°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Запоріжжі обіцяє дождьову пору, проте без сильного холоду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Одеській області: які ризики виникли.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Одеській області: нові тарифи вже працюють.

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області: коли домівки отримають тепло.