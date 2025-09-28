Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 29 сентября по 5 октября в Одессе и раскрыли, что ждать.

Прогноз погоды на неделю с 29 сентября по 5 октября в Одессе сделали синоптики и рассказали, чего следует ждать местным жителям, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 29 сентября по 5 октября в Одессе. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 29 числа: облака уже с утра покроют небо, и пасмурная погода будет держаться в городе до конца дня. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит +16°C.

Если в этот день на улице можно увидеть много паутины, а скворцы не спешат улетать - осень ждет сухой и "затяжной". Чем теплее и сухее будет, тем позже наступит зима.

Во вторник, 30.09: воздух прогреется до +14°C. Утром ожидается недолгое прояснение. К вечеру дождь, который начнется после обеда, может пойти сильнее.

Среда, 1:10: утром пойдет мелкий дождь, который к полудню должен закончиться. Во второй половине дня осадков не ожидается. Температурные колебания от +10 до +16°C.

Четверг, 2 октября: уже днем ​​небосвод затянется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +8…+16°C.

В пятницу, 3.10: пасмурный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без дождей. Температура воздуха будет держаться в пределах +9…+17°C.

Суббота, 4.10 : небо укроется облаками до конца суток. Дождей не прогнозируется. Температура будет колебаться от +10 до +17°C.

В воскресенье 5.10: ожидаются пасмурные сутки, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков. Температурные показатели от +11 до +17°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 29 сентября по 5 октября в Запорожье обещает дождь, однако без сильного холода.

