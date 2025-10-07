Начало отопительного сезона 2025 года в Харьковской области будет проходить в зависимости от температуры, технического состояния сетей и решений органов управления.

Начало отопительного сезона 2025 года в Харьковской области приближается на фоне снижения температуры, сообщает Politeka.

Местные власти активно готовят жилые дома и социальные учреждения к подключению тепла, чтобы обеспечить своевременное функционирование систем теплоснабжения.

По постановлению Кабмина № 830 отопительный сезон 2025-2026 годов стартует, когда среднесуточная температура в течение трех дней не превышает +8 °C. Это правило распространяется на жилищный фонд, школы, больницы и другие социальные объекты.

Приоритет отдается учреждениям социальной сферы: первыми получают тепло детские сады, школы и медицинские учреждения. Окончательное решение о дате начала отопления принимается местными органами власти, учитывая состояние сетей, готовность теплоснабжающих предприятий и погодные условия. На начало осени завершено 80–90 % подготовительных работ, что демонстрирует активную работу коммунальных служб.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что энергетическая система страны готова более чем на 80%. Формируются необходимые запасы топлива, проводятся ремонтные работы и созданы ресурсы для оперативного возобновления работы газотранспортной инфраструктуры в случае аварий или возможных атак. Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий подчеркнул высокий риск обстрелов энергообъектов перед зимним периодом, что требует дополнительного внимания.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Харьковской области будет происходить в зависимости от температуры, технического состояния сетей и решений органов управления, что обеспечит бесперебойную поставку тепла и горячей воды для населения и социальных учреждений.

Источник: Изюм информационный

