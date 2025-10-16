Подорожание проезда в Житомире официально вступило в силу с 20 сентября после решения исполкома городского совета, сообщает Politeka.

Расчеты подготовила рабочая группа по развитию транспорта, в состав которой вошли КП "Трамвайно-троллейбусное управление" и частные перевозчики.

Причиной пересмотра тарифов явился рост расходов на электроэнергию, топливо, смазочные материалы, страхование и техническое обслуживание подвижного состава. По официальной информации, в августе городским транспортом воспользовалось более 850 тысяч пассажиров, среди которых около 120 тысяч — льготники, пользовавшиеся бесплатными поездками. Поэтому из городского бюджета ежегодно компенсировали предприятию «ЖТТУ» около 215 миллионов гривен, ведь государственные средства на льготные перевозки не поступали.

Предприятие определило себестоимость одной поездки: 37,94 гривны для троллейбусов и 31,77 – для автобусов. В то же время 27 категорий населения, в том числе пенсионеры, участники боевых действий, люди с инвалидностью I–II групп, сохранили право бесплатного пользования общественным транспортом.

Установлены следующие тарифы: троллейбус - 10 гривен при оплате транспортной картой или 12 гривен банковской; автобус – 15 гривен независимо от способа оплаты. Учащиеся и льготные группы продолжают ездить на предварительных условиях.

Для сравнения, в Виннице электротранспорт стоит 12 гривен, в Черкассах – 13, в Хмельницком – 9, а во Львове – до 25 в зависимости от маршрута. Следовательно, удорожание проезда в Житомире стало частью обновленной тарифной системы, целью которой является стабильность финансирования перевозчиков и экономическая работа городского транспорта.

