Подорожчання проїзду на Одещині покликане підтримати безперервність перевезень і зберегти якість обслуговування для користувачів.

Подорожчання проїзду на Одещині набуло чинності 8 вересня, торкнувшись приміських залізничних маршрутів, повідомляє Politeka.

Нові ставки введені наказом директора філії «Приміська пасажирська компанія» і розраховуються залежно від відстані. Поїздки до 30 км оцінюються у 20 гривень, а маршрути від 31 до 50 км — 30 гривень. Сюди входять сполучення Вигода — Одеса-Головна (34,1 км) та Роздільна 1 — Одеса-Головна (36,4 км).

Для подорожей понад 50 км передбачено зональний тариф: 51–60 км — 35 грн, 61–70 км — 40 грн, 71–80 км — 45 грн, 81–90 км — 55 грн. Пасажири, які долають відстані 91–320 км, сплачують від 57 до 90 гривень залежно від маршруту.

У пресслужбі компанії пояснюють, що зміни обумовлені підвищенням витрат на утримання інфраструктури, ремонт рухомого складу та забезпечення стабільного графіку рейсів. Подорожчання проїзду на Одещині покликане підтримати безперервність перевезень і зберегти якість обслуговування для користувачів.

Керівництво підкреслює, що нові тарифи економічно виправдані та спрямовані на стабільну роботу підприємства. Пасажирам радять заздалегідь ознайомлюватися з актуальними таблицями на вокзалах, що дозволяє точніше планувати витрати, особливо для тих, хто регулярно користується залізницею.

Рішення гарантує безперервне сполучення між населеними пунктами та забезпечує належний рівень сервісу, незважаючи на економічні виклики та зростання собівартості обслуговування, дозволяючи пасажирам ефективніше розподіляти бюджет поїздок.

До слова, також повідомлялося ро новий графік поїздів з Одеси.

