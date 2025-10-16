Подорожание проезда в Одесской области призвано поддержать непрерывность перевозок и сохранить качество обслуживания для пользователей.

Подорожание проезда в Одесской области вступило в силу 8 сентября, коснувшись пригородных железнодорожных маршрутов, сообщает Politeka.

Новые ставки введены приказом директора филиала «Пригородная пассажирская компания» и рассчитываются в зависимости от расстояния. Поездки до 30 км оцениваются в 20 гривен, а маршруты от 31 до 50 км – 30 гривен. Сюда входят сообщение Выгода – Одесса-Главная (34,1 км) и Раздельная 1 – Одесса-Главная (36,4 км).

Для путешествий более 50 км предусмотрен зональный тариф: 51-60 км - 35 грн, 61-70 км - 40 грн, 71-80 км - 45 грн, 81-90 км - 55 грн. Пассажиры, преодолевающие расстояния 91–320 км, платят от 57 до 90 гривен в зависимости от маршрута.

В пресс-службе компании объясняют, что изменения обусловлены повышением затрат на содержание инфраструктуры, ремонтом подвижного состава и обеспечением стабильного графика рейсов. Удорожание проезда в Одесской области призвано поддержать непрерывность перевозок и сохранить качество обслуживания для пользователей.

Руководство подчеркивает, что новые тарифы экономически оправданы и направлены на стабильную работу предприятия. Пассажирам советуют заранее ознакомиться с актуальными таблицами на вокзалах, что позволяет более точно планировать расходы, особенно для тех, кто регулярно пользуется железной дорогой.

Решение гарантирует непрерывное сообщение между населенными пунктами и обеспечивает надлежащий уровень сервиса, несмотря на экономические вызовы и рост себестоимости обслуживания, позволяя пассажирам более эффективно распределять бюджет поездок.

К слову, также сообщалось новый график поездов из Одессы.

