Подорожание продуктов в Кировоградской области в сентябре было отмечено неоднородной динамикой, сообщает Politeka.

Общий уровень потребительских цен вырос на 0,3% по сравнению с августом и на 6,3% с начала года, сообщает Первая электронная газета со ссылкой на пресс-службу Главного управления статистики области.

По данным ведомства, стоимость продовольствия и безалкогольных напитков в регионе снизилась на 0,4%. Больше всего подешевели фрукты – на 9,9%, в том числе виноград – на 21,8%, яблоки – на 20,2%, арбузы – на 16,5%. Овощи стали дешевле на 9%, среди которых капуста снизилась на 25,5%, морковь – на 24,3%, лук репчатый – на 22,2%, помидоры – на 19,4%, свекла – на 18,5%, картофель – на 13,2%, баклажаны.

Цены на яйца, сыры, масло, кондитерские товары из сахара, сметану, безалкогольные напитки и рис снизились в пределах 3,1–0,9%. В то же время, подорожали мороженое, мед, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, кисломолочная продукция, мясо и мясопродукты, молоко, сало, рыба и изделия из нее, кондитерские изделия из муки – на 7,6–1,3%.

Алкогольные напитки и табачные изделия поднялись в цене на 1,2%, в том числе табачные изделия – на 1,7%. Одежда и обувь подорожали на 4,7%, обувь – на 6%, одежда – на 4%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива выросли на 0,1%, главным образом из-за подорожания аренды на 3% и содержания и ремонта – на 1,8%.

В сфере здравоохранения стоимость услуг больниц повысилась на 3,6%, фармацевтической продукции – на 1,5%, что обеспечило общий рост на 1,6%. Услуги образования увеличились на 6,6%, среднее – на 22,3%, высшее – на 6,8%. Транспорт подорожал на 0,1% из-за повышения стоимости автомобилей на 0,6%, топливо и смазки подешевели на 0,4%.

Следовательно, подорожание продуктов в Кировоградской области в сентябре продемонстрировало значительную дифференциацию по группам товаров и оставляет влияние на семейные бюджеты местных жителей.

